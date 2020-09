Trump will weitere Truppen aus Irak und Afghanistan abziehen

US-Präsident Donald Trump treibt den Truppenabzug im Nahen und Mittleren Osten voran. Noch am Mittwoch werde er den Abzug weiterer US-Streitkräfte aus dem Irak und in den kommenden Tagen eine Reduzierung der Truppenstärke in Afghanistan ankündigen, sagte ein US-Regierungsvertreter am späten Dienstagabend. Trump liegt in Wahlumfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.