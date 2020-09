Savio Verra lädt zum persönlichen Austausch

Lienz – Einblick in seine Arbeiten gewährt bis 30. Oktober der aus Lienz stammende akademische Maler und Bildhauer Savio Verra in einer Ausstellung in der Galerie der Dolomitenbank. Morgen in der Zeit von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr ist Verra noch einmal persönlich in den Räumlichkeiten vor Ort, um mit interessierten Besuchern ins Gespräch zu kommen. „Ich zeige in der Schau Malerei und Skulpturen. Außerdem bringe ich einige selbstgebaute Gitarren mit“, kündigt Verra an.