Mehr Coronahilfen der Regierung für Arbeitslose und Familien

Die türkis-grüne Regierung hat beim Ministerrat am Mittwoch Nachschärfungen bei den Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen. So wird ein Bildungsbonus für Arbeitslose, die sich umschulen lassen, geschaffen. Für die Sonderbetreuungszeit sowie für den Familienhärtefonds wird mehr Geld in die Hand genommen, sagten Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne).