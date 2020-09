Pflacher Bürgermeister: Die „Buffetfräse“ feierte ihren 70er

Pflach – Die Feier zum 70. Geburtstag des Pflacher Bürgermeisters Helmut Schönherr am Dienstagabend im Kulturhaus hätte jede Comedyshow ausgestochen. Die geladenen Gäste kämpften mit Tränen vor Lachen, als der Dorfchef Einblicke in sein Leben gewährte. Sind Amtsträger zu diesen Anlässen meist bemüht, eine Leistungsschau abzuliefern, so reihte Schönherr ein Lebens­hoppala ans nächste.

Gleich zu seinem Schulstart als Sechsjähriger habe er Scharlach gehabt, sechs Wochen in Quarantäne bleiben und schließlich das Jahr wiederholen müssen. Schönherr: „Ja, ich bin in der ersten Klasse Volksschule ,hocken‘ geblieben. Wer würde glauben, dass ein Bürgermeister so eine Niete ist?“ Ein andermal sei er nach seiner Herz-OP an der Klinik leicht durchgedreht und deshalb in einem Stuhl fixiert gewesen. Schönherr: „Um freizukommen, sagte ich: ,Ich bin ein Freund des Landeshauptmanns.‘ Zur Antwort bekam ich: ,Und ich der Pfleger vom achten Stock.‘ Da wusste ich, wer hier das Sagen hat.“