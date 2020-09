Samstags Gratisparken in Innsbruck ab dieser Woche

Innsbruck – An den vergangenen Samstagen herrschte in Innsbruck teils Verwirrung, ob das vom Gemeinderat – nach heftigen Kontroversen – mehrheitlich beschlossene Gratisparken am Samstag in der Innenstadt schon gilt oder nicht. Gestern gab die zuständige Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) nun bekannt, dass die Maßnahme am Samstag, 12. September, startet. Vorerst befristet bis Jahresende, fällt an Samstagen die Gebührenpflicht in den innerstädtischen Kurzparkzonen F, X, Y und C. Bisher war dort samstags von 9 bis 13 Uhr zu zahlen.