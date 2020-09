Feuer in griechischem Flüchtlingscamp Moria unter Kontrolle

Der Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist nach Regierungsangaben seit Mittwochfrüh weitgehend unter Kontrolle. Das Lager war nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht fast vollständig in Flammen gestanden. Die Evakuierung des Camps war eingeleitet worden. Es wird Brandstiftung vermutet. Die EU sagte Athen Hilfe zu.

Vertreter der griechischen Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis des Militärs und des Geheimdienstes hielten am Mittwoch ein Krisentreffen ab. Man vermute organisierte Brandstiftung, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas dem staatlichen Fernsehsender ERT. Der Sprecher bestätigte außerdem, dass Migranten versucht hätten, die Feuerwehr an den Löscharbeiten zu hindern. Verletzte oder gar Tote gab es Stand Mittwochfrüh nicht, wie griechische Medien übereinstimmend berichteten. Athen hat zusätzliche Bereitschaftspolizisten zur Insel entsandt.

Nach Ausbruch des Feuers hätten Lagerbewohner die Feuerwehrleute mit Steinen beworfen und versucht, sie an den Löscharbeiten zu hindern, berichtete der Einsatzleiter im Fernsehen. Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz. Videos in Sozialen Netzwerken zeigten herumirrende, verängstigte Menschen und auch solche, die „Bye bye, Moria!“ sangen.

Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) warnte vor Konflikten zwischen Flüchtlingen und Bewohnern von Lesbos. Eine vorübergehende Lösung zur Unterbringung der Lagerbewohner sei in Arbeit, teilte die UNO-Organisation am Mittwoch in Genf mit. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson schrieb auf Twitter, die sei in Kontakt mit dem zuständigen griechischen Minister und den lokalen Behörden. Dabei habe sie zugestimmt, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aufs griechische Festland zu finanzieren. Norwegen erklärte sich bereit, 50 Flüchtlinge aufzunehmen, vorzugsweise Frauen und Kinder.