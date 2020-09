Ski-WM in Cortina plant mit rund 5.000 Zuschauern pro Tag

Die Organisatoren der alpinen Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo planen, die Titelkämpfe vom 8. bis 21. Februar 2021 zumindest vor einer beschränkten Anzahl an Zuschauern auszutragen. „Wir arbeiten mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um mit einem sicheren Konzept Zuschauer zulassen zu können“, sagte WM-Chef Valerio Giacobbi bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Es sei schwierig, Zahlen zu nennen.