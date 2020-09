Engere Kooperation Wien-Prag-Bratislava in der Coronakrise

Angesichts steigender Infektionszahlen haben Österreich, Tschechien und die Slowakei sich gegenseitig versprochen, künftig in der Coronakrise mehr zu kooperieren. „Wir wollen alles dafür tun, damit die Grenzen offen bleiben“, sagte der slowakische Regierungschef Igor Matovic am Mittwoch in Wien nach einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem tschechischen Premier Andrej Babis.

Sollte es im Zuge einer zweiten Infektionswelle dennoch zu Grenzschließungen kommen, solle es einen besseren Informationsaustausch geben, damit Ankündigungen für Grenzschließungen nicht über Medien mitgeteilt würden, so Matovic. Kurz sprach sich in Bezug auf das Reisen ebenfalls für ein „koordinierteres und besseres abgestimmtes Vorgehen aus. „Wir erwarten dringend ein europaweit koordiniertes Vorgehen“, sagte Kurz. Der Anstieg sei in einigen Ländern Europas dramatisch, auch in Österreich sei der Anstieg „zu rasch“, sagte der Bundeskanzler.