AstraZeneca unterbrach Tests wegen erkranktem Probanden

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat seine Tests eines Corona-Impfstoffs unterbrochen, weil ein Proband erkrankt ist. Ein unabhängiger Ausschuss solle den Vorfall überprüfen, sagte ein Konzernsprecher in der Nacht auf Mittwoch. Der von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Impfstoff zählt zu den wenigen weltweit, die sich bereits in der letzten Phase der klinischen Studien befinden.

Nach Angaben des Sprechers handelt es sich um einen Einzelfall. Wo sich der Patient befand und von welcher Art seine Erkrankung war, sagte er nicht. Nach Informationen der medizinischen Internetseite „Stat News“ steht der Verdacht einer „schwerwiegenden Nebenwirkung“ durchaus im Raum. Vermutlich hat der Erkrankte demnach an den Tests in Großbritannien teilgenommen.

Als erstes Land weltweit hatte Russland vor einem Monat einen eigenen Impfstoff zugelassen - obwohl die dritte Testphase noch gar nicht begonnen hatte. Am Mittwoch begannen nach Angaben der stellvertretenden Bürgermeisterin von Moskau, Anastasija Rakowa, in allen medizinischen Einrichtungen der Hauptstadt Massentests.

Insgesamt sind demnach 40.000 Moskauer aufgefordert, sich freiwillig testen zu lassen. Zuvor wurden laut Behörden bereits 2.000 Menschen in mehreren Staaten weltweit im Rahmen der Phase III getestet. Wissenschafter in anderen Ländern und auch die WHO üben allerdings Kritik an der Vorgehensweise, sie zweifeln an der Sicherheit der Impfung.