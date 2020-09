Kurz, Babis und Matovic wollen Grenzen offen halten

Sollte es im Zuge einer zweiten Infektionswelle dennoch zu Grenzschließungen kommen müssen, solle es einen besseren Informationsaustausch geben, damit man nicht über Ankündigungen aus Medien überrascht werde, so Matovic. Bundeskanzler Kurz (ÖVP) sprach sich in Bezug auf die Reisetätigkeit ebenfalls für ein „koordinierteres und besseres abgestimmtes Vorgehen aus. „Wir erwarten dringend ein europaweit koordiniertes Vorgehen“, sagte Kurz. Die Situation sei „herausfordernd“, sagte er gefragt nach dem starken Anstieg an Neuinfektionen in Tschechien. Es gebe einen starken Austausch durch Berufspendler in vielen Bereichen von der Produktion bis hin zur Pflege. Der Anstieg sei in einigen Ländern Europas zu hoch, auch in Österreich sei der Anstieg „zu rasch“, sagte der Bundeskanzler.