Berlusconi weiter auf dem Weg der Besserung

Bei dem am Covid-19 erkrankten italienischen Ex-Premier Silvio Berlusconi zeigt die Behandlung in der Mailänder San Raffaele-Klinik Erfolge. „Die klinische Entwicklung der Lungeninfektion ist zufriedenstellend, die Parameter des Patienten sind sehr ermutigend“, teilte Berlusconis Arzt am Mittwoch mit. Berlusconi bezeichnete indes die Erkrankung als „schlimmste Erfahrung meines Lebens“.