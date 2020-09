In OÖ sollen Schüler auch bei „Grün“ Maske dabei haben

Für gut 190.000 Kinder und Jugendliche beginnt am Montag in Oberösterreich das neue Schuljahr. In Linz stand am Mittwoch die Corona-Ampel noch auf gelb, in den restlichen Bezirken leuchtete sie grün. Nachdem jede Woche die Ampel neu geschaltet wird, hat Bildungsdirektor Alfred Klampfer die Schüler aufgerufen, immer eine Maske sowie Sportsachen für das Freie mitzuführen.

Zudem haben auch die Schulen die Möglichkeit erhalten, unabhängig der Ampelfarbe Empfehlungen für Sicherheitsmaßnahmen auszusprechen, ergänzte Klampfer. Denn man müsse reagieren können, wenn etwa in einem grünen Bezirk an einer Schule plötzlich ein Cluster auftreten sollte. An der Linzer VS Goetheschule wird den Kindern auch bei Grün empfohlen, im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da der Hort im selben Gebäude untergebracht ist und dort generell eine Maskenpflicht gelte, erläuterte Direktor Stefan Pirc. An seiner Schule stehe vor allem die Hygiene-Erziehung im Vordergrund. Der „Feinschliff für die Vorgaben“, was genau bei welcher Ampelfarbe an jedem einzelnen Standort zu tun ist, werde mit den Schulleitern diese Woche vorgenommen, informierte der Bildungsdirektor.