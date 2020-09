Sobotka wechselt im Ibiza-U-Ausschuss die Seiten

Sobotka bestätigte in seiner Befragung allerdings - indirekte - Geldflüsse von den Partnern des Alois-Mock-Instituts in Form von Inseratengeldern an den NÖAAB, dem Arbeitnehmerflügel seiner Partei. Konkret schalteten Unternehmen wie Novomatic Inserate in der Zeitschrift des Instituts. Dieses wiederum schaltete Inserate im Magazin „Arbeiten für Niederösterreich“ des Arbeitnehmerbunds, das vom nö. Pressverein herausgegeben wird.