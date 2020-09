Sondersitzung des Nationalrats findet am Montag statt

Die von der SPÖ verlangte Sondersitzung des Nationalrats findet am Montag (14. September) statt. Darauf haben sich die Parlamentsfraktionen in einer Sonderpräsidiale verständigt. Es soll um die Arbeitsmarktlage infolge der Corona-Pandemie gehen. Auch das Covid-19-Maßnahmengesetz kommt auf die Tagesordnung, soll aber in den Gesundheitsausschuss rückverwiesen werden.