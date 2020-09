Serena Williams im Halbfinale der US Open

Die US-Amerikanerin Serena Williams bleibt bei den Tennis-US-Open auf Kurs in Richtung ihres 24. Grand-Slam-Titels. Mit einem Dreisatzsieg gegen die überraschend stark aufspielende Bulgarin Zwetana Pironkowa zog die 38-Jährige ins Halbfinale ein. Um den Finaleinzug geht es am Donnerstag gegen die ungesetzte Weißrussin Viktoria Asarenka oder die auf Position 16 eingestufte Belgierin Elise Mertens.

Die Bulgarin bestritt ihr erstes Turnier seit mehr als drei Jahren. Pironkowa hatte den besseren Start erwischt und führte nach dem gewonnenen Startsatz auch im zweiten Durchgang mit einem Break. In der Folge konnte sich Williams aber wie so oft steigern und gewann am Ende ihr drittes Spiel in Folge über die volle Distanz. Die Weltranglisten-Neunte hat seit nunmehr 13 Jahren in New York nie mehr vor dem Halbfinale verloren.