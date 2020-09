Wenn das Unbestimmte hörbar wird: Klangspuren werden eröffnet

Schwaz, Innsbruck – Das Festival Klangspuren findet heuer unter dem Motto „Zeitzeichen“ verkürzt und mit weitgehend neuem Programm statt. Die Bedingungen waren hart für den künstlerischen Leiter Reinhard Kager, und nicht nur der unglaublich kurzen Zeit und der Sicherheitsbestimmungen wegen. So darf auch nur eine bestimmte Höchstzahl an Musizierenden auftreten. Im Fokus stehen vorrangig in Österreich lebende Künstlerinnen und Künstler, deren herausragende Qualität auf das hohe Niveau der heimischen Musikszene verweist.

Am Sonntag müssen die Musiker und Musikerinnen des œsterreichischen ensembles für neue musik in Schwaz selbst entscheiden, welche musikalischen Wege sie durch Mathias Spahlingers Angebote wählen.

Am 14. September gibt es im Haus der Musik Innsbruck ein Wandelkonzert, am 16. musizieren dort Teilnehmer der International Ensemble Modern Academy. Davor konfrontiert Wolfgang Mitterer in der Hofkirche die Ebert-Orgel mit seiner Elektronik. Studio Dan tritt am 17. im Haus der Musik auf, am 18. und 19. erfüllen sechs Improvisationskonzerte den Schwazer Silbersaal. Den finalen Höhepunkt gestaltet am 20. im Haus der Musik Innsbruck das Klangforum Wien. (u.st.)