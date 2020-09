Für Rapid zählt gegen die Admira nur ein Sieg, die Austria fordert den LASK

Wien, Linz – Nach dem erfolgreichen Start in der Champions-League-Qualifikation bei Lok Zagreb (1:0) und im Cup gegen den Regionalligisten St. Johann (5:0) will Rapid auch das dritte Pflichtspiel der Saison gewinnen. Die Grün-Weißen empfangen heute (18.30 Uhr/live Sky) die Admira zum Fußball-Bundesliga-Auftaktmatch. „Unser Ziel ist es, die drei Punkte einzufahren“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer.

Der LASK indes will Serien­meister Salzburg auch in der neuen Saison ärgern. Im Auftaktspiel gegen die Aus­tria (20.30 Uhr/live Sky) wollen die Linzer die Schlagzahl gleich hoch halten. Neo-Trainer Dominik Thalhammer sprach auf die Frage nach möglichen Herausforderern des Liga-Dominators vorab von „richtungsweisenden“ ersten Runden. Ein neue­r Mann steht auch bei den Gästen an der Seitenlinie. Coach Peter Stöger gibt nach sieben Jahren sein Bundesliga-Comeback. Die WSG Tirol muss sich noch gedulden und trifft am Sonntag (14.30) auf Aufsteiger SV Ried. (APA, TT)