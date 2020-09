Muskelspiele im Südchinesischen Meer

China hat die USA als die „treibende Kraft der Militarisierung“ im umstrittenen Südchinesischen Meer kritisiert. Chinas Interesse sei „Frieden und Stabilität“ in der Region, während die USA „für Spannungen sorgen und daraus Profit ziehen wollen“, sagte Chinas Außenminister Wang Yi bei einer Online-Video-Konferenz mit Amtskollegen des Verbands Südostasiatischer Staaten (ASEAN) am Donnerstag.

US-Außenminister Mike Pompeo, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm, forderte seinerseits die anderen ASEAN-Staaten auf, Maßnahmen gegen chinesische Staatsunternehmen zu ergreifen, die am Bau von Inseln in dem Seegebiet beteiligt sind. „Reden Sie nicht bloß, handeln Sie“, forderte Pompeo die anderen Staaten der Region auf. Sie sollten Geschäfte mit chinesischen Staatsunternehmen überdenken, „die die ASEAN-Küstenstaaten im Südchinesischen Meer schikanieren“. Die USA hatten im August Einreisesperren als Sanktionen gegen Chinesen verhängt, die an der Aufschüttung und „Militarisierung“ künstlicher Inseln in dem umstrittenen Seegebiet beteiligt sind.