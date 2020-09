Landertingers Dolomitenmann-Premiere: „Ich war gleich wieder fanatisch“

Lienz – Nach 13 Jahren im Biathlon-Weltcup zog Dominik Landertinger im April einen Schlussstrich – doch wer denkt, ein Vollblut-Sportler wie der 32-jährige Tiroler Ex-Weltmeister legt danach den Schalter einfach so auf „Standby“, der irrt. Für ambitionierten Hobbysport konnte sich Landertinger noch nie begeistern – also musste eine Herausforderung her. Und was eignet sich da besser als der morgige 33. Red Bull Dolomitenmann in Lienz (Start 10 Uhr/TT.com-Livestream), der selbst erklärte Team-Bewerb für die „Härtesten unter der Sonne“?