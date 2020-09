Corona-Zahlen in Israel auf Rekordhöhe

Israel bekommt die Corona-Pandemie nicht unter Kontrolle. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 3.951 neue Fälle registriert worden. Die Anzahl der Neuinfektionen ist erneut sprunghaft gestiegen. Den dritten Tag in Folge wurde damit der jeweils höchste Ein-Tages-Wert seit Beginn der Pandemie verzeichnet.