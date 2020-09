Hahnenkammrennen ohne Zuschauer? Für die Kitz-Fans heißt es „Bitte warten“

Kitzbühel – 35 Tage noch. Dann wird der alpine Ski-Weltcup in bester Tradition am Rettenbachferner eröffnet. Wie immer mit zwei Riesentorläufen. Und doch wird diesen Herbst hoch über Sölden vieles anders sein: keine Fans, keine Party, kaum Stimmung. So viel ist gewiss. Ansonsten krümmen sich um den Ski-Winter 2020/21 reichlich Fragezeichen. Sicher ist derzeit nur die Unsicherheit. Noch ist ungeklärt, wo die bereits abgesagten zehn Übersee-Rennen nachgetragen werden, ob der Weltcup verschlankt wird und Parallelbewerbe überhaupt stattfinden. Auch die angedachte Trennung von Speed- und Technikbereich sorgt für Diskussionsstoff. Und dass die Organisatoren der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo (8. bis 21. Februar), wie sie am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs versicherten, immerhin von 50.000 bis 60.000 Fans (statt der ursprünglich geplanten 120.000) ausgehen, wird in der Szene aufmerksam zur Kenntnis genommen. Mehr aber auch nicht. Zu unsicher scheint eine gegenwärtige Einschätzung für die Ist-Situation im Februar.