Wörgl – Es war eine große Überraschung. Besonders für die Mineral Abbau GmbH, die ein Teil des Strabag-SE-Konzerns ist. Anfang der Woche fand ein Behördenverfahren für die Erweiterung des Dolomitsteinbruchs im Wörgler Stadtteil Lahntal statt. Dabei ging es um die Genehmigung des Gesteinsabbaus. Die Gesellschaft musste zur Kenntnis nehmen, dass das Verfahren keine „gmahte Wies’n“ sein wird. Die Firma will sich nämlich in EU-geschütztem Lebensraum von seltenen Pflanzen und Tieren wie dem Weißrückenspecht breitmachen. So steht es zumindest in einem Gutachten des Sachverständigen, wie die Umweltanwaltschaft bestätigt. Daher, so Josef Kurasch, Zuständiger für Technische Leitung und Verkauf im Steinbruch, warte man auf die Verhandlungsniederschrift und werde dann beraten, wie man weitermache. Denn „das war eine echte Überraschung für uns“, kommentiert er das Gutachten.