Kärntner bei Verkehrsunfall auf der Südautobahn getötet

Ein 49 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ist am Donnerstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn A2 in Velden (Bezirk Villach-Land) ums Leben gekommen. Der Mann war in einem Kleintransporter mitgefahren, dessen Lenker laut Polizei einem Sattelschlepper aufgefahren war. Die anderen drei Insassen des Transporters wurden verletzt.