Pandemie reißt Loch ins Budget des Krankenhauses in St. Johann

„Vor einiger Zeit sind wir noch von einem Minus von sechs Millionen Euro im heurigen Jahr ausgegangen. Wir sind dabei, einiges aufzuholen, trotzdem rechnen wir derzeit mit einem Abgang von 4 Millionen Euro“, schildert Sieberer gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Man sei durch die Pandemie in ein tiefes Minus gefallen. Das Bezirkskrankenhaus hat die vergangenen Jahre sehr ausgeglichen bilanziert. Das wird sich heuer nicht mehr ausgehen. Träger des Verbandes sind die Gemeinden des Bezirks, sie müssen also auch für die Abgänge aufkommen. Das will Sieberer heuer aber so nicht akzeptieren. „Wir hoffen nun auf Unterstützung vom Land und auch vom Bund. Ich sehe nicht ein, dass diesen Abgang die Gemeinden tragen müssen“, gibt sich Sieberer kämpferisch. Denn der Abgang sei ausschließlich auf die Pandemie und die dadurch entstandenen Mindereinnahmen zustande gekommen. Auch die Aufwände wegen Covid-19 drücken auf die Kosten. So ist die Corona-Teststraße nach wie vor am BKH in St. Johann untergebracht. „Wir haben durch Corona deutliche Mehraufwände und weniger Einnahmen. Trotzdem ist es noch zu früh, um endgültig Bilanz zu ziehen“, sagt Sieberer. Es gelte aber auf jeden Fall um Geld zu kämpfen.