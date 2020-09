Grillplatzfrage bleibt Streitthema in der Innsbrucker Koalition

Innsbruck – Von Harmonie kann in der Innsbrucker Stadtregierung weiterhin keine Rede sein. Wieder einmal entzünden sich die Konflikte an der Grillplatzthematik: Gestern sei mit der Rodung der Bäume für den Grillplatz in Kranebitten begonnen worden, „ohne meine Zustimmung“, ärgerte sich der für den Forst zuständige Vize-­BM Johannes Anzengruber (ÖVP). Er habe BM Geor­g Willi (Grüne) „höflich um Aufschub gebeten“, weil es zum Grillplatz noch zahlreiche zu klärende Punkte gebe – u. a. offene Anträge aus dem Gemeinderat und ausständige Gespräche mit den Anrainern. Zudem habe die Debatte zu den Alternativplätzen „gerade Fahrt aufgenommen“ – Anzen­gruber schwebt ja ein Grillplatz in der Roßau vor.