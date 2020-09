Macron will bei Mittelmeer-Gipfel über Spannungen sprechen

Vor dem Hintergrund gefährlicher Spannungen im östlichen Mittelmeer kommen am Donnerstag Staats- und Regierungschefs aus sieben südlichen EU-Staaten auf Korsika zusammen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will als Gastgeber über den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei, die Lage im bürgerkriegserschütterten Libyen und die Migration in der Region beraten.