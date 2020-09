Lebenswerk-Preis für Iris Berben bei Zurich Film Festival

Die deutsche Schauspielerin Iris Berben ist am Donnerstag mit dem „Goldenen Auge“ des Zurich Film Festival (ZFF) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Ehrung hätte erst am 2. Oktober zur Premiere des ZDF-Films „Das Unwort“ von Regisseur Leo Khasin stattfinden sollen, wurde aber wegen Dreharbeiten Berbens in Griechenland vorgezogen. Bei ihrer Rückkehr müsste sie in Quarantäne.