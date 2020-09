Einigung bei den Kosten für Kaunertaler Gletscherstraße erzielt

Kaunertal – „Die angestrebte Einigung ist gelungen.“ So fasste Bürgermeister Pepi Raich am Donnerstag das Ergebnis der Verhandlungen von Tiwag, Kaunertaler Gletscherbahnen und Gemeinde zusammen. Wie berichtet, trafen sich Repräsentanten der drei juristischen Personen zum runden Tisch. Es ging um eine neue Kostenaufteilung für Sanierung und Instandhaltung der beiden Uferstraßen am Gepatschspeicher. Sie sind Teil der Gletscherstraße, deren Wartungs- und Kostenaufwand zuletzt wegen Hangrutschungen und Absenkungen kräftig gestiegen ist. Gletscherbahnen-Geschäftsführerin Beate-Rubatscher-Larcher hatte zunächst die Tiwag in der Pflicht als Straßenerhalter gesehen.