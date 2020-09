Corona-Lockdown: Mit einem Schlag brach Jobmarkt in Tirol ein

Tirol ist stark von Tourismus geprägt und habe daher einen überdurchschnittlich dynamischen Arbeitsmarkt. Diese Dynamik habe sich durch die frühzeitig beendete Wintersaison beschleunigt: Insbesondere in der zweiten Märzhälfte 2020 waren in Tirol 32.548 Personen beim AMS gemeldet. Knapp die Hälfte davon (48,4 Prozent) haben ihren Job in der Hotellerie oder Gastronomie verloren. Zum Vergleich: In den Jahren 2010 bis 2019 habe der Zugang in die Arbeitslosigkeit branchenübergreifend durchschnittlich lediglich 7713 betragen. Der Höchststand der Arbeitslosigkeit wurde am 15. April erreicht – 45.782 Personen waren arbeitslos gemeldet. Kellner, Zimmermädchen und Köche sind besonders häufig arbeitslos geworden.