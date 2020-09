Corona-Konjunkturpaket: Tiroler Sozialpartner warten ab

Innsbruck – Am Mittwoch wurde das neue Konjunkturpaket von der schwarz-grünen Landesregierung verkündet. Wie berichtet, sollen 2021 in Summe 169 Millionen investiert werden. Die Sozialpartner waren von LH Günther Platter (VP) am Montag über die Kernelemente informiert worden. 2024 will Platter wieder ein Nulldefizit im Landesbudget erzielen. Die TT hat die Sozialpartner um ihre Einschätzung gebeten: