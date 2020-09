EU-Kommission will gegen Fake News im Netz vorgehen

Die EU-Kommission will bald gesetzlich gegen die Verbreitung von Falschnachrichten im Internet vorgehen. Mit Unternehmen wie Facebook und Google vereinbarte freiwillige Verhaltensregeln hätten zwar durchaus Erfolge gezeigt, erklärte EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova am Donnerstag. „Aber (...) es ist an der Zeit, über Selbstregulierungsmaßnahmen hinauszugehen.“