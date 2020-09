Innsbruck – Die Tiroler sind gewohnt, dass das Wasser, das aus der Leitung kommt, meist sogar eine bessere Qualität aufweist als Mineralwasser. Doch gerade auf Almen in nördlichen Lagen ist es schwierig, saubere Quellen zu finden, erklärt Josef Lanzinger, Obmann des Tiroler Almwirtschaftsvereins. „Die Gemeinden sichern sich die Trinkwasserqualität durch UV-Anlagen, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen. Bei den Almen fehlt es oft an der dafür nötigen Stromversorgung.“ Vielfach werden diese immer noch per Strom-Aggregat versorgt.