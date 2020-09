Tirol muss sich für Herbst rüsten: Dringend Amtsärzte gesucht

In Inseraten sucht die Landesregierung derzeit nach Ärzten und Ärztinnen in acht von den neun Tiroler Bezirken. „Der angelaufene Herbst und der kommende Winter werden die Gesundheitsbehörden vor große Herausforderungen stellen“, begründet Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes Tirol, die Personalaufstockung. Derzeit sind tirolweit 29 Amtsärzte im Dienst, weitere sollen nun angestellt werden. „Insgesamt sind an den Bezirkshauptmannschafen elf Planstellen ausgeschrieben. Diese umfassen zehn Teilzeitbeschäftigungen und eine Vollzeitstelle“, so Rizzoli. Das Referat Gesundheitswesen der Stadt Innsbruck schaltet zwar keine Stelleninserate, „sucht aber nach weiterer Verstärkung“, sagt Referatsleiter Hans-Peter Rammer. Derzeit arbeiten dort sechs Amtsärzte in Teilzeit und fünf Epidemieärzte, „die ausschließlich zur Bewältigung von Covid-19 angestellt wurden“.

Die Besetzung der Stellen erfolgt laut Rizzoli mit „sofortiger Wirksamkeit“. Der Aufgabenbereich der Amtsärzte umfasst unter anderem Impfungen, Beratungstätigkeiten und die Interventionsepidemiologie – „also die Seuchenbekämpfung und das Setzen von Maßnahmen zur Eindämmung und in weiterer Folge Verhinderung von Epidemien sowie medizinisch-fachliche Aufsichtstätigkeiten. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die gutachterliche Tätigkeit für die Behörden.“ Corona-Testungen (PCR-Tests) führen die Amtsärzte selber nicht aus, „diese werden über die telefonische Gesundheitsberatung 1450 disponiert“, so Rizzoli. Dazu vergibt das Land Tirol insgesamt 30 Verwaltungspraktika an Personen, „die sich derzeit beispielsweise in einer passenden Ausbildung an den Tiroler Universitäten bzw. der Medizinischen Universität, der UMIT, der Fachhochschule Gesundheit oder dem MCI befinden oder eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben“. Die Praktikanten können laut Rizzoli die Behörden entlasten und mithelfen, „beispielsweise was das aufwändige Contact-Tracing betrifft, und damit das Land Tirol und die Bevölkerung während der kommenden herausfordernden Monate unterstützen“.