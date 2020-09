Vergleich im Zivilprozess um Salzburger Swap-Deal

Nach dem Abschluss des Strafverfahrens im Salzburger Finanzskandal haben sich nun die Gebietskörperschaften Stadt und Land Salzburg im Zivilprozess um die Übernahme von Derivaten aus dem Jahr 2007 in einem Vergleich geeinigt. Vereinbart ist, dass die Stadt 2,4 Millionen Euro inklusive Zinsen an das Land zahlt. Es fehlen allerdings noch die erforderlichen Beschlüsse im Gemeinderat und im Landtag.

Das Land Salzburg hatte im Oktober 2015 eine Zivilklage gegen die Stadt Salzburg im Zusammenhang mit der Übernahme von sechs negativ bewerteten Derivaten der Stadt durch das Land im Jahr 2007 eingebracht. Das Land machte in der Schadensersatz-Klage Ansprüche gegenüber der Stadt in der Höhe von 4,8 Millionen Euro geltend.

Das Zivilverfahren wurde während des Strafverfahrens in der Finanzcausa ruhend gestellt und Ende Mai dieses Jahres wieder aufgenommen. „Durch diesen Vergleich, den auch das Gericht ausdrücklich angeregt hat, ersparen wir uns einen jahrelangen Prozess mit sehr hohen Kosten für beide Seiten“, informierten am Donnerstag Finanzreferent LHStv. Christian Stöckl und Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner in einer Aussendung.