„Apokalyptische“ Szenen durch Waldbrände an US-Westküste

Der Himmel leuchtet dunkel orange. Über den Dächern und Straßen liegt dichter Rauch. Die Sonne, auf die in der Bucht von San Francisco im US-Staat Kalifornien normalerweise Verlass ist, hat gegen den Nebel kaum eine Chance. So beschrieben Anrainer der Metropole die „apokalyptische“ Stimmung, zumal es angesichts des Rauchs nicht einmal richtig hell werden will.

Starke Winde haben Asche aus den Waldbrandgebieten im Norden Kaliforniens über das Land getragen und den Himmel in der Metropolenregion verdunkelt. Allein in Kalifornien kämpften am Mittwoch 14.000 Feuerwehrleute gegen 28 größere Waldbrände an. In diesem Jahr wurde in Kalifornien bereits eine Rekordfläche von mehr als 10.000 Quadratkilometern Land zerstört.

Nach Angaben der Behörde kamen hier in den vergangenen Wochen acht Menschen ums Leben. Drei weitere Leichen seien am Mittwoch gefunden worden. Die Flammen sollen Tausende Häuser zerstört und viele Menschen in die Flucht getrieben haben. Starke Winde haben neue Feuer entfacht.

Inzwischen haben sich die Brände auch auf die anderen beiden Westküstenstaaten Oregon und Washington ausgebreitet. Die Gouverneurin von Oregon, Kate Brown, bezeichnete die Brände in ihrem Bundesstaat am Mittwoch als „beispiellos“. Rund 1.200 Quadratkilometer an Fläche stünden derzeit in Flammen. „Wir rechnen mit großen Verlusten, sowohl was die Gebäude als auch die Menschenleben angeht“, sagte Brown bei einer Pressekonferenz. Dies könne der größte Verlust an Menschenleben und Eigentum aufgrund von Waldbränden in der Geschichte des Bundesstaates werden.

TT-ePaper gratis testen und eine von fünf Snow Cards Tirol gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

In Oregon loderten am Mittwoch der Zeitung „The Oregonian“ zufolge mehr als 40 Brände, Tausende Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Hohe Temperaturen, Trockenheit und starke Winde befeuerten die Brandherde. Wegen des sogenannten Almeda-Feuers nahe der Stadt Ashland mussten nach Behördenangaben mehr als 15.000 Anrainer ihre Häuser verlassen. Rund 600 Gebäude wurden bereits durch den Brand zerstört, mehr als 10.000 weitere sind durch die Flammen bedroht. Es gab Berichte zu möglichen Todesopfern, die sich jedoch bei deren Zahl und Identität widersprachen.

In Kalifornien hatte sich das sogenannte North Complex Fire am Mittwoch rasch ausgebreitet und Tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort 2.000 Gebäude beschädigt worden oder ganz abgebrannt. Die Brände in Butte County toben in der Nähe der Ortschaft Paradise, die im November 2018 von dem sogenannten Camp Fire fast völlig zerstört worden war. 85 Menschen starben damals, Zehntausende wurden obdachlos.

Weiter südlich im Gebirge der Sierra Nevada griff das seit Freitag wütende Creek Fire weiter um sich. Auf einer Fläche von mehr als 675 Quadratkilometern zerstörte der Waldbrand bereits mehr als 60 Häuser und war am Mittwoch zu null Prozent unter Kontrolle, wie die Feuerwehr erklärte.