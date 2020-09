Salzburgerin soll achtjährige Tochter getötet haben

Eine 42-jährige Salzburgerin soll laut Polizei am Mittwochabend in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg ihre achtjährige Tochter getötet und anschließend versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Nachdem sie einen Notruf gewählt hatte, gelang es den Einsatzkräften, das Leben der Frau zu retten. Sie wurde wegen Mordverdachtes festgenommen.