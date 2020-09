77-Jährige soll Sohn monatelang in Keller gesperrt haben

Ein 45-Jähriger ist nach eigenen Angaben in einem Einfamilienhaus in Wien-Penzing monatelang von seiner 77 Jahre alten Mutter im Keller eingesperrt worden. Der Mann wurde am Mittwochnachmittag in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Mutter hatte selbst die Rettung für ihren Sohn gerufen. Die Hintergründe des Falls waren noch unklar.