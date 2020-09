Mindestens 58 Tote bei Angriffen im Nordosten des Kongo

Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind bei zwei Angriffen innerhalb weniger Tage mindestens 58 Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben starben durch Attacken mutmaßlicher Islamisten in der Provinz Ituri am Dienstag 23 Menschen und am Donnerstag 35. Große Teile der Bevölkerung seien aus ihren Häusern geflohen.