Academy Museum öffnet 2021 mit Schau über Hayao Miyazaki

Das neue Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles soll im April 2021 mit einer Schau über den japanischen Zeichentrick-Regisseur Hayao Miyazaki eröffnet werden. Die Museumsleitung gab Einzelheiten zu der geplanten Ausstellung bekannt. Es ist das erste Museum in Nordamerika, dass die jahrzehntelange Arbeit des 79-jährigen Filmemachers mit einer großen Retrospektive würdigt.

Dem Kuratoren-Team gehört die Deutsche Jessica Niebel an, die vor ihrem Wechsel nach Los Angeles beim Frankfurter Filmmuseum tätig war. Die Sonderausstellung sei so konzipiert, dass sie den größten Miyazaki-Fans aber auch den Besuchern, die sein Werk noch nicht kennen, gefallen soll, sagte Niebel in einer Mitteilung. Neben Filmpräsentationen gibt es mehr als 300 Exponate, darunter Zeichnungen, Figuren, Poster, von denen einige bisher nur in Japan zu sehen waren.