Prozess gegen Grüne Klubobfrau Maurer wird fortgesetzt

Am Freitag wird am Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer fortgesetzt. Ein Wiener Bierlokal-Betreiber wirft ihr üble Nachrede vor, weil Maurer via sozialen Netzwerken eine private Facebook-Nachricht mit obszönem Inhalt veröffentlicht hat, die sie tags zuvor vom Account des Bierwirten bekommen hatte. Dieser leugnet, die Nachricht geschickt zu haben.