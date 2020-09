Dallas führt dank Overtime-Sieg in Serie gegen Las Vegas

Ein Treffer von Alexander Radulow in der Verlängerung hat den Dallas Stars am Donnerstagabend (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) in Edmonton einen 3:2-Erfolg über die Vegas Golden Knights beschert. Dallas übernahm damit die 2:1-Führung in der „best of seven“-Finalserie der Western Conference. Spiel vier steigt in der Nacht auf Sonntag.