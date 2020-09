Ein Bestseller von Seat, den die Pandemie nicht stoppt

Wien – Manchen Autoverkäufern bereitet(e) die Pandemie schweres Kopfzerbrechen. Wolfgang Wurm, Markenchef von Seat in Österreich, hat seine gute Laune jedoch nicht verloren. Trotz Rückgängen in den Absatzzahlen wie bei fast allen Mitbewerbern gehört die spanische VW-Tochter bei uns zu den Gewinnern, nämlich durch stark gestiegenen Marktanteil. Der war schon Ende 2019 mit knapp über sechs Prozent beachtlich, und diese Rekordmarke wird aktuell mit 6,7 Prozent gesteigert. Seat gibt sich mit ersessenen, nein erarbeiteten Erfolgen nicht zufrieden und legt nach: mit Neuigkeiten beim mittleren und beim großen SUV, also Ateca und Tarraco.