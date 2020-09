Neue Initiative: „Religionsunterricht ist moderner als gedacht“

Innsbruck – Der katholische Glaube ist zwar alt, aber deswegen muss der Religionsunterricht noch lange nicht verstaubt oder altbacken sein – das will die Diözese nun mit einer neuen Kampagne aufzeigen. „Die Öffentlichkeit hat teils ein missverständliches Bild vom katholischen Religionsunterricht. Wir wollen seine Bedeutung hervorheben und zeigen, wie zeitgemäß der Unterricht ist“, sagt Maria Plankensteiner-Spiegel, Schulamtsleiterin der Diözese Innsbruck.

Dazu wurden österreichweit unter den Schülern Fragen gesammelt. Was beschäftigt die Kinder? Worauf wissen sie keine Antwort? Laut Plankensteiner-Spiegel kam eine beachtliche Sammlung zusammen. Sechs Fragen wurden ausgewählt und machen nun auf (digitalen) Plakaten auf die Kampagne aufmerksam. „Die teils unterschiedlichen und individuellen Antworten der Religionslehrer haben wir online gestellt“, erklärt sie. Unter www.mein-religionsunterricht.at kann man reinlesen.

„Es geht darum, Einsichten, Verständnis und differenziertes Bewusstsein gegenüber den eigenen religiösen Überzeugungen und jenen anderer zu wecken“, erklärt Religionslehrerin Anna Kraml. Im Unterricht können die Kinder Fragen auf den Grund gehen, wie etwa, was Freiheit bedeutet, was passiert, wenn die erste große Liebe scheitert oder wie man mit gesellschaftlichen Entwicklungen umgeht. „Und das gehen wir auch modern an und drehen z. B. Tik-Tok-Videos“, verrät Kraml.