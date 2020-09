Corona beschert den Tiroler Freibädern ein sattes Minus

Während vor allem die Erlebnisbäder mit ihrem Hallenbecken- und Saunaangebot die größten Umsatzrückgänge verzeichneten, fielen diese bei den Frei-, Natur- und Seebädern moderat aus. Am Innsbrucker Baggersee wurden sogar um 20 Prozent mehr Eintritte registriert als noch im Jahr zuvor. Wanner und Berufsgruppenobmann Ulrich Mayerhofer gehen davon aus, dass hier das Sicherheitsgefühl der Badegäste in den weitläufigen Anlagen mit der Möglichkeit, Abstände leichter einzuhalten, ausschlaggebend war.

Grundsätzlich zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit den Abläufen in den Bädern. Aufgrund des verregneten Juni – die Badesaison startete heuer am 29. Mai – und des wechselhaften Sommers sei der Andrang auf die Freibäder nie so groß gewesen, dass sich lange Warteschlangen gebildet hätten. Zudem mussten keine Badegäste abgewiesen werden. Auch die vorgeschriebenen sechs Quadratmeter Wasserfläche pro Badegast konnten eingehalten werden, dennoch gab es da und dort Beschwerden über rücksichtslose Badegäste. „Grundsätzlich hat aber der Appell an den Hausverstand der Tiroler gut funktioniert“, betont Wanner.