ÖVP will „Gebührenbremse“ und Sicherheitsstadtrat für Wien

Die Wiener ÖVP hat am Freitag ihr Wahlprogramm vorgestellt. Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch präsentierten zentrale Forderungen. Neben bereits bekannten Plänen im Integrationsbereich wollen die Türkisen auch, dass die Gebühren in den kommenden Jahren nicht steigen und das Amt eines Sicherheitsstadtrats eingeführt wird.

Zentrale Punkte des Forderungskatalog vor allem in Bezug auf Migration und Integration trommelt die Volkspartei seit Tagen - zuletzt im Rahmen ihres Wahlkampfauftakts am gestrigen Donnerstag. Dazu zählen die Umsetzung des Sozialhilfe-Gesetzes und damit strenge Bestimmungen für Mindestsicherungsleistungen auch in Wien, Deutsch als Voraussetzung für den Erhalt einer Gemeindebauwohnung oder die Verankerung von Deutsch als Landessprache in der Wiener Stadtverfassung.