Europäische Mobilitätswoche in Innsbruck: Visionen für urbane Mobilität

In Innsbruck hat man dazu, in Kooperation mit dem offenen Kollektiv „Zukunftsschmiede“ und dem Stadtmarketing, ein dichtes Programmpaket geschnürt: Zum Auftakt am 16. September führt ein Filmabend im Leokino in alternative Verkehrsmodelle ein. Nach der Doku „The Human Scale“ folgt eine Diskussionsrunde mit BM Georg Willi. Im Stöcklgebäude an der Ecke Maria-Theresien-/Salurner Straße warten von 17. bis 21. September Ausstellungen und Workshops zur Mobilität in Innsbruck (etwa mit historischen Fotos), ein Pop-up-Café und mehr.