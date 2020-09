Tarrenz, Wenns – Alles andere wäre eine große Überraschung und auch aus Sicht der Veranstalter „unverantwortbar“ gewesen: Am Donnerstagabend gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die für Jänner bzw. Februar 2021 geplanten Fasnachten von Tarrenz und Wenns nicht stattfinden werden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten sie, ihre Umzüge um ein Jahr zu verschieben: Tarrenz wählt den 30. Jänner 2022, Wenns den 6. Februar 2022. Damit vermeidet man Terminkonflikte: Die Imster Buabe gehen erst am 13. Februar in die Fasnacht und das Nassereither Schellerlaufen findet am 20. Februar 2022 statt.