Ischgler Altbürgermeister Erwin Cimarolli per E-Bike auf Goethes Spuren

Einen Motivationsschub gab dem 78-Jährigen die aktuelle Goethe-Sonderausstellung im Ferdinandeum. „Er war mehr als eineinhalb Jahre mit der Kutsche unterwegs. Aber so viel Zeit habe ich nicht“, bemerkte der begeisterte E-Biker beim Treffen mit Museumsdirektor Peter Assmann. Das Ferdinandeum-Team freue sich, dass ein „Goethe- Botschafter diese ungewöhnliche Tour macht“ und damit auch „für gute Nachrede über unsere Ausstellung sorgt“, hob Assmann hervor. „Goethe ist für mich auch ein Tourismus­pionier“, stellte Cimarolli fest, nachdem er sich in die Literatur zur Italienischen Reise eingelesen hatte. „Er konnte sich seinen kulturellen Interessen widmen und sich Urlaub in einer Zeit leisten, in der Urlaub unbekannt war.

Am Gardasee ist der Dichterfürst fest im Bewusstsein der Region verankert.“ Davon habe er sich u. a. beim Besuch der Goethe-Ausstellung in Riva del Garda überzeugen können. Das Denkmal in Torbole hat er ebenso besichtigt wie das Goethe-Zimmer in Malcesine. „Seine Reise ist oft minutiös dokumentiert. Einheimische wissen das.“ Bekannt ist, dass Goethe das malerische Dorf Torbole am 13. September 1786 um 3 Uhr in der Früh im Boot mit zwei Ruderern verlassen hat, um nach Verona zu kommen. Als er das Schloss Malcesine sah, fertigte er eine Skizze an und hielt im Tagebuch fest: „Das Schloss, das am Wasser liegt, ist ein schöner Gegenstand. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Idee davon mit.“