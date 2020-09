Schwendau –Dreieinhalb Stunden ohne Ergebnis über den geplanten Kindergartenstandort zu diskutieren, der seit vier Jahren und über 25 Sitzungen Thema ist, das muss man erst einmal schaffen. So geschehen in der Schwend­auer Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Sie wurde wegen der vielen Zuhörer in den Kultursaal verlegt. Etliche waren gekommen, weil es eine Petition mit Unterschriften von 465 Schwendauern gegen den geplanten Bau am historischen Parkareal „Drei Linden“ gibt – die TT berichtete.