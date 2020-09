Lavant – Bei einem Schafsriss am 19. August 2020 im Gemeindegebiet von Wattenberg wurden DNA-Proben genommen. Wie mittlerweile feststeht, handelte es sich dort um einen männlichen Wolf aus der mitteleuropäischen Tieflandpopulation. Die Genotypisierung im Zuge der Risse Ende August im Gemeindegebiet von Kössen erbrachte den Nachweis eines Wolfes aus der dinarischen Population. Diesesr wurde im Kaiserwinkl schon mehrfach festgestellt. Eine Bestätigung der jüngsten Verdachtsfälle in Lavant in Osttirol steht noch aus. Damit wurden in Tirol heuer acht verschiedene Wölfe nachgewiesen.